França orienta hospitais a se prepararem para um possível cenário de 3ª Guerra Mundial

Hospitais franceses foram orientados a se preparar para um cenário de guerra em larga escala no continente europeu, com prazos até março de 2026, diante da possibilidade de receber grande quantidade de feridos, inclusive soldados aliados da Otan. O Ministério da Saúde da França declarou que a diretiva busca “antecipar, preparar e responder às necessidades de saúde da população, ao mesmo tempo que integra as necessidades específicas da defesa no campo da saúde”.

