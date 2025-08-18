Logo R7.com
Greta Thunberg e ativistas bloqueiam principal refinaria da Noruega

Quase 200 ativistas ambientais lançaram protesto nesta segunda-feira, 18, ao bloquear os acessos à maior refinaria norueguesa, Mongstad...

Revista Oeste|Do R7

Greta Thunberg Revista Oeste - Internacional

Quase 200 ativistas ambientais lançaram protesto nesta segunda-feira, 18, ao bloquear os acessos à maior refinaria norueguesa, Mongstad, exigindo o fim da exploração de petróleo e gás no país. Entre os manifestantes, estava a sueca Greta Thunberg.

