Greta Thunberg e ativistas bloqueiam principal refinaria da Noruega
Quase 200 ativistas ambientais lançaram protesto nesta segunda-feira, 18, ao bloquear os acessos à maior refinaria norueguesa, Mongstad...
Quase 200 ativistas ambientais lançaram protesto nesta segunda-feira, 18, ao bloquear os acessos à maior refinaria norueguesa, Mongstad, exigindo o fim da exploração de petróleo e gás no país. Entre os manifestantes, estava a sueca Greta Thunberg.
Quase 200 ativistas ambientais lançaram protesto nesta segunda-feira, 18, ao bloquear os acessos à maior refinaria norueguesa, Mongstad, exigindo o fim da exploração de petróleo e gás no país. Entre os manifestantes, estava a sueca Greta Thunberg.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes desse protesto impactante!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes desse protesto impactante!
Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:
Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: