Hugo Calderano vence líder do ranking e é campeão mundial de tênis de mesa

Bandeiras dos países que ficaram no pódio

Na manhã deste domingo, 20, Hugo Calderano fez história ao conquistar a Copa do Mundo de tênis de mesa, em Macau, na China. De virada, o brasileiro derrotou o chinês Lin Shidong, líder do ranking mundial, com parciais de 6/11, 11/7, 11/9, 11/4 e 11/5, num título inédito para o Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e saiba mais sobre essa conquista histórica!

