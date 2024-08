Revista Oeste |Do R7

Indenização Milionária: Família de Vítima do Titan Processa OceanGate A família de Paul-Henri Nargeolet, explorador francês morto na implosão do submarino Titan em 2023, processou a OceanGate Expeditions...

A família de Paul-Henri Nargeolet, explorador francês morto na implosão do submarino Titan em 2023, processou a OceanGate Expeditions por homicídio culposo. O submersível estava em uma missão para explorar os destroços do Titanic quando a tragédia ocorreu, matando todas as cinco pessoas a bordo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Mundo: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.