Itália aprova lei para reduzir número de abortos: cidadãos podem aconselhar mães

Cidadãos contrários ao assassinato de bebês no ventre materno podem conversar e aconselhar as mães que estão prestes a abortar. O governo italiano aprovou uma lei que visa reduzir o número de abortos no país, permitindo que grupos pró-vida ofereçam suporte e orientação às mulheres em situação de vulnerabilidade.

