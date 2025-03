Justiça dos EUA barra veto de Trump a militares trans e mantém regra de Biden Uma nova decisão da Justiça dos Estados Unidos bloqueou, nesta terça-feira, 18, a tentativa do governo de Donald Trump de impedir... Revista Oeste|Do R7 19/03/2025 - 11h10 (Atualizado em 19/03/2025 - 11h10 ) twitter

Uma nova decisão da Justiça dos Estados Unidos bloqueou, nesta terça-feira, 18, a tentativa do governo de Donald Trump de impedir a atuação de pessoas transgênero nas Forças Armadas. A medida, de caráter temporário, foi assinada pela juíza federal Ana Reyes dos EUA, e garante a continuidade do serviço militar para esse grupo conforme as diretrizes estabelecidas durante o governo de Joe Biden, até que o processo contra a restrição imposta pelos republicanos seja finalizado, conforme informou o The New York Times. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante decisão! Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: Trump manda suspender proteção do Serviço Secreto a filhos de Biden

