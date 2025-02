Kanye West ‘surta’ no X e faz declarações nazistas, racistas e antissemitas O rapper Kanye West chamou atenção, na madrugada desta sexta-feira, 7, ao publicar uma série de declarações polêmicas em sua conta... Revista Oeste|Do R7 07/02/2025 - 18h06 (Atualizado em 07/02/2025 - 18h06 ) twitter

Tweets Kanye West

O rapper Kanye West chamou atenção, na madrugada desta sexta-feira, 7, ao publicar uma série de declarações polêmicas em sua conta no X. O rapper fez postagens com teor antissemita e racista, além de afirmar que "ama Hitler". O surto aconteceu depois que seu perfil no Instagram foi desativado.

Para mais detalhes sobre as declarações polêmicas de Kanye West, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

