Kim Jong-un vai de trem à China e não de avião; entenda a escolha Enquanto presidentes e chefes de Estado optam por aviões em deslocamentos oficiais, Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, chama... Revista Oeste|Do R7 03/09/2025 - 13h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trem Kim - coreia do norte Revista Oeste - Internacional

Enquanto presidentes e chefes de Estado optam por aviões em deslocamentos oficiais, Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, chama atenção por manter a tradição familiar de viajar em um trem verde blindado. Os vagões são símbolos da ditadura isolada do mundo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e descubra mais sobre essa curiosa escolha de Kim Jong-un!

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Campeã de boxe fica de fora do Mundial depois de novas regras de testes de gênero

França orienta hospitais a se prepararem para um possível cenário de 3ª Guerra Mundial

EUA acusam Cuba de reprimir ativista com prisão política e tortura médica