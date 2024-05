Klaus Schwab deixa presidência do Fórum Econômico Mundial O político sai do cargo depois de mais de 50 anos à frente da organizaçãoLeia a matéria completa no nosso parceiro Mundo: notícias...

Revista Oeste|Do R7 21/05/2024 - 18h03 (Atualizado em 21/05/2024 - 18h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share