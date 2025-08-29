Maduro pede socorro à ONU
O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, divulgou, nesta sexta-feira, 29, o envio de uma carta ao secretário-geral da Organização das...
O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, divulgou, nesta sexta-feira, 29, o envio de uma carta ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres. O texto aborda a preocupação do regime chavista com a "escalada de agressões" dos Estados Unidos. Para entender todos os detalhes dessa situação e as implicações internacionais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional. Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:
O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, divulgou, nesta sexta-feira, 29, o envio de uma carta ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres. O texto aborda a preocupação do regime chavista com a "escalada de agressões" dos Estados Unidos.
Para entender todos os detalhes dessa situação e as implicações internacionais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.
Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: