Manifestantes atacam embaixada do Brasil no Congo Na última terça-feira, 28, manifestantes em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, atacaram várias embaixadas, incluindo... Revista Oeste|Do R7 30/01/2025 - 16h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

General Ulisses de Mesquita Gomes, nomeado pela ONU para servir na República Democrática do Congo

Na última terça-feira, 28, manifestantes em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, atacaram várias embaixadas, incluindo a do Brasil. As sedes diplomáticas de Ruanda, Estados Unidos, França e Bélgica também foram alvos. Os manifestantes acusam esses países de serem cúmplices do governo ruandês, o qual, segundo eles, apoia o grupo armado M23.

Para entender todos os detalhes desse incidente e suas repercussões, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Trump sanciona lei que facilita deportação de imigrantes ilegais

Patinadores artísticos estão entre as vítimas de acidente aéreo nos EUA

EUA têm 1,5 milhão sob ordem de deportação; pelo menos 38 mil são brasileiros