María Corina explica como a Venezuela se tornou uma ditadura
“Há 26 anos, dizíamos que a Venezuela não seria como Cuba”, disse María Corina Machado, líder da oposição ao regime do ditador Nicolás Maduro, em entrevista à edição desta segunda-feira, 1º, do programa Faroeste à Brasileira. “Veja como estamos hoje.”
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e entenda como a Venezuela chegou a essa situação alarmante!
