Mark Carney é eleito primeiro-ministro do Canadá Mark Carney foi eleito neste domingo, 9, como novo líder do Partido Liberal do Canadá e irá assumir o cargo de primeiro-ministro,...

Mark Carney foi eleito neste domingo, 9, como novo líder do Partido Liberal do Canadá e irá assumir o cargo de primeiro-ministro, substituindo Justin Trudeau, que deixou o posto em 6 de janeiro. Com 85,9% dos votos, Carney venceu a disputa interna do partido, e superou Chrystia Freeland (8%), Karina Gould (3,2%) e Frank Baylis (3%). O resultado foi anunciado em transmissão ao vivo pelo partido.

