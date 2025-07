Milei celebra inflação de 1,6% em junho, a menor desde 2020 O presidente da Argentina, Javier Milei, comemorou nesta segunda-feira, 14, a divulgação oficial da inflação de junho no país, que... Revista Oeste|Do R7 14/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 14/07/2025 - 23h37 ) twitter

O presidente da Argentina, Javier Milei | Foto: Casa Rosada - Divulgação Revista Oeste - Internacional

O presidente da Argentina, Javier Milei, comemorou nesta segunda-feira, 14, a divulgação oficial da inflação de junho no país, que ficou em 1,6%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística e Censos. A marca representa o menor índice mensal desde o começo de seu mandato e foi saudada por ele com entusiasmo nas redes sociais.

