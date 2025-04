Montanha-russa na Arábia Saudita atinge velocidade de 250 km/h A Falcon’s Flight será montanha-russa mais rápida, alta e longa do mundo, atingindo 250 km/h e alcançando um pico de 195 metros. Com...

A Falcon’s Flight será montanha-russa mais rápida, alta e longa do mundo, atingindo 250 km/h e alcançando um pico de 195 metros. Com um percurso de 4,3 quilômetros, a atração estará no Six Flags Qiddiya City, na Arábia Saudita. O parque temático tem inauguração prevista para 2025, ainda sem data definida.

