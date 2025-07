Morre Diogo Jota, atacante do Liverpool e da seleção de Portugal O atacante português Diogo Jota, do Liverpool e da seleção de Portugal, morreu nesta quinta-feira, 3, depois de ser vítima de um acidente... Revista Oeste|Do R7 03/07/2025 - 07h36 (Atualizado em 03/07/2025 - 07h36 ) twitter

Diogo Jota e o irmão, André Silva Revista Oeste - Internacional

O atacante português Diogo Jota, do Liverpool e da seleção de Portugal, morreu nesta quinta-feira, 3, depois de ser vítima de um acidente de carro, na Espanha. O perfil oficial da Federação Portuguesa de Futebol confirmou o ocorrido, que também vitimou o irmão do atleta e também jogador, André Silva, de 25 anos, do FC Penafiel.

Para mais detalhes sobre essa tragédia que abalou o mundo do futebol, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

