Mulher é resgatada com vida depois de 60 horas sob escombros em Mianmar Uma mulher sobreviveu ao terremoto em Mianmar depois de passar 60 horas soterrada sob os escombros do Great Wall Hotel, na cidade...

Uma mulher sobreviveu ao terremoto em Mianmar depois de passar 60 horas soterrada sob os escombros do Great Wall Hotel, na cidade de Mandalay. O resgate aconteceu nesta segunda-feira, 31, com participação de equipes da China, da Rússia e de Mianmar. A vítima foi retirada com vida e se encontra estável, conforme informou a agência Reuters.

