Musk repercute fala de Bukele sobre direitos humanos O bilionário Elon Musk, chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos EUA (Doge) publicou em seu perfil no X, nesta quarta... Revista Oeste|Do R7 16/04/2025 - 18h26 (Atualizado em 16/04/2025 - 18h26 )

Policiais de El Salvador perto de membros da gangue venezuelana Tren de Aragua, recentemente deportados pelo governo dos EUA - 16/3/2025 | Foto: Secretaria de Prensa de la Pre

O bilionário Elon Musk, chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos EUA (Doge) publicou em seu perfil no X, nesta quarta-feira, 16, um trecho da entrevista do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ao apresentador Tucker Carlson.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

