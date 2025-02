Musk revela receber ‘muitas ameaças de morte’ por ações no governo Trump O empresário Elon Musk revelou que recebe "muitas ameaças de morte" em razão de seu trabalho e de sua equipe do Departamento de Eficiência... Revista Oeste|Do R7 28/02/2025 - 14h47 (Atualizado em 28/02/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge) dos EUA, Elon Musk, em primeira sessão com jornalistas na Casa Branca

O empresário Elon Musk revelou que recebe "muitas ameaças de morte" em razão de seu trabalho e de sua equipe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), do governo dos EUA. A fala ocorreu durante a primeira reunião do gabinete do presidente Donald Trump, na última quarta-feira, 26.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa revelação impactante!

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Governo dos EUA divulga 200 páginas de informações sobre Jeffrey Epstein

Papa Francisco teve noite tranquila e está descansando, diz Vaticano

Polícia da Escócia prende idosa que tentava convencer grávidas a não abortar