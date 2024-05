Nasa divulga vídeo impressionante da erupção solar mais potente dos últimos anos O fenômeno pôde ser visto no lado oeste do SolLeia a matéria completa no nosso parceiro Mundo: notícias e artigos - Revista OesteLeia...

Revista Oeste|Do R7 16/05/2024 - 23h03 (Atualizado em 16/05/2024 - 23h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share