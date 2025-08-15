No Alasca, Trump encontra Putin pela 1ª vez desde o retorno à Presidência
A cidade de Anchorage, no Estado norte-americano do Alasca, será palco de uma cúpula entre o governante da Rússia, Vladimir Putin,...
A cidade de Anchorage, no Estado norte-americano do Alasca, será palco de uma cúpula entre o governante da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta sexta-feira, 15. Este é o primeiro encontro presencial entre os dois desde o retorno de Trump à Casa Branca, e terá o objetivo de discutir o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia.
A cidade de Anchorage, no Estado norte-americano do Alasca, será palco de uma cúpula entre o governante da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta sexta-feira, 15. Este é o primeiro encontro presencial entre os dois desde o retorno de Trump à Casa Branca, e terá o objetivo de discutir o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para mais detalhes sobre este encontro histórico!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para mais detalhes sobre este encontro histórico!
Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:
Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: