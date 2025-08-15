No Alasca, Trump encontra Putin pela 1ª vez desde o retorno à Presidência A cidade de Anchorage, no Estado norte-americano do Alasca, será palco de uma cúpula entre o governante da Rússia, Vladimir Putin,... Revista Oeste|Do R7 15/08/2025 - 12h41 (Atualizado em 15/08/2025 - 12h41 ) twitter

Vladimir Putin é presidente da Rússia desde 2000 | Foto: Divulgação/Kremlin Revista Oeste - Internacional

A cidade de Anchorage, no Estado norte-americano do Alasca, será palco de uma cúpula entre o governante da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta sexta-feira, 15. Este é o primeiro encontro presencial entre os dois desde o retorno de Trump à Casa Branca, e terá o objetivo de discutir o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para mais detalhes sobre este encontro histórico!

