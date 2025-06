Revista Oeste |Do R7

Nova York pode ter 1° prefeito muçulmano da história O deputado estadual Zohran Mamdani saiu vitorioso das primárias do Partido Democrata para a Prefeitura de Nova York, nos Estados Unidos...

O deputado estadual Zohran Mamdani saiu vitorioso das primárias do Partido Democrata para a Prefeitura de Nova York, nos Estados Unidos. Ele superou Andrew Cuomo, ex-governador do Estado, em uma votação marcada pelo contraste entre as propostas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa eleição histórica!

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: