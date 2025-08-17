O documento sobre encontro Trump-Putin esquecido em hotel Um documento impresso com informações sobre o encontro entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin foi deixado em uma impressora... Revista Oeste|Do R7 17/08/2025 - 16h57 (Atualizado em 17/08/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cena de encontro entre Trump e Putin, nesta sexta, 15, no Alasca | Foto: Reprodução/Twitter/X Revista Oeste - Internacional

Um documento impresso com informações sobre o encontro entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin foi deixado em uma impressora de hotel em Anchorage, no Alasca. As orientações foram descobertas poucas horas antes de a cúpula de paz sobre a Ucrânia começar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para mais detalhes sobre este intrigante incidente.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Terence Stamp, ator de Superman, morre aos 87 anos

Pelo fim da guerra, Zelensky admite que pode ceder parte de território à Rússia

Bolívia deve dar guinada à direita nas eleições de hoje