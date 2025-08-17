Logo R7.com
O documento sobre encontro Trump-Putin esquecido em hotel

Um documento impresso com informações sobre o encontro entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin foi deixado em uma impressora...

Revista Oeste|Do R7

Cena de encontro entre Trump e Putin, nesta sexta, 15, no Alasca | Foto: Reprodução/Twitter/X Revista Oeste - Internacional

Um documento impresso com informações sobre o encontro entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin foi deixado em uma impressora de hotel em Anchorage, no Alasca. As orientações foram descobertas poucas horas antes de a cúpula de paz sobre a Ucrânia começar.

