‘Os dias de Maduro estão contados’, diz deputado dos EUA A movimentação de três destróieres da Marinha dos Estados Unidos para a costa da Venezuela intensificou a pressão internacional sobre... Revista Oeste|Do R7 20/08/2025 - 14h20 (Atualizado em 20/08/2025 - 14h20 ) twitter

Brasília (DF), 29/05/2023 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante declaração à imprensa após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Marcelo Camargo/Agência Brasil/Marcelo Camargo/Agência Brasil

A movimentação de três destróieres da Marinha dos Estados Unidos para a costa da Venezuela intensificou a pressão internacional sobre a ditadura de Nicolás Maduro, que enfrenta sérias acusações de envolvimento com o narcotráfico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação tensa.

