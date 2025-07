Otan sem EUA quase perde para China e Rússia Maior aliança militar do planeta, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) reúne países com valores mais ou menos parecidos...

Maior aliança militar do planeta, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) reúne países com valores mais ou menos parecidos — e desenvolvimento não tão distante. Com alguns membros ricos, outros "remediados", a ideia é ter uma liga em que "a união faz a força". A prática, porém, muda a teoria. Sem os investimentos dos Estados Unidos, mais da metade do poder sumiria do bloco. Rússia e China estariam a um passo de vencer o restante do bloco, ao menos em orçamento.

