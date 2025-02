Panamá cancela acordo da Nova Rota da Seda com a China, sob pressão dos EUA Nesta quinta-feira, 6, o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, anunciou o cancelamento do acordo da Nova Rota da Seda com a China... Revista Oeste|Do R7 07/02/2025 - 00h26 (Atualizado em 07/02/2025 - 00h26 ) twitter

‘A nova política de Trump somente afetará a realidade brasileira na medida em que isso promover, ou proteger, os interesses dos norte-americanos’ | Foto: Reprodução/Twitter/X

Nesta quinta-feira, 6, o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, anunciou o cancelamento do acordo da Nova Rota da Seda com a China. A decisão econômica segue pressões dos Estados Unidos (EUA) para reduzir a influência chinesa no Canal do Panamá.

Para entender todos os detalhes dessa decisão e suas implicações, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Internacional.

