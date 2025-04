Papa Francisco rogou pela paz em último sermão No domingo 20, um dia antes da morte do papa Francisco, o pontífice participou das celebrações de Páscoa na Praça de São Pedro, em... Revista Oeste|Do R7 22/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 22/04/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

papa francisco

No domingo 20, um dia antes da morte do papa Francisco, o pontífice participou das celebrações de Páscoa na Praça de São Pedro, em Roma. Ao longo da mensagem, ele rogou pela paz.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e saiba mais sobre as palavras de esperança do papa Francisco.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Francisco: conheça os principais cotados para suceder ao pontífice

Corpo do papa Francisco é embalsamado para velório em Roma

Cerca de 200 chefes de Estado devem comparecer ao funeral do papa Francisco