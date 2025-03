Papa Francisco tem ‘leve melhora’, diz Vaticano O Papa Francisco, de 88 anos, apresentou uma melhora gradual e respondeu positivamente ao tratamento médico, informou o Vaticano neste... Revista Oeste|Do R7 08/03/2025 - 17h25 (Atualizado em 08/03/2025 - 17h25 ) twitter

papa francisco

O Papa Francisco, de 88 anos, apresentou uma melhora gradual e respondeu positivamente ao tratamento médico, informou o Vaticano neste sábado, 8. O pontífice está internado no hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, depois de ser diagnosticado com uma infecção respiratória grave.

