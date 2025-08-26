Petro nega existência do Cartel de los Soles, na Venezuela
Em meio ao aumento das tensões entre Estados Unidos e Venezuela, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou, nesta segunda-feira...
Em meio ao aumento das tensões entre Estados Unidos e Venezuela, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou, nesta segunda-feira, 25, que o Cartel de los Soles não existe. A fala contraria acusações feitas por Washington desde os anos 1990. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica! Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:
Em meio ao aumento das tensões entre Estados Unidos e Venezuela, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou, nesta segunda-feira, 25, que o Cartel de los Soles não existe. A fala contraria acusações feitas por Washington desde os anos 1990.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!
Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: