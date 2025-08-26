Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Petro nega existência do Cartel de los Soles, na Venezuela

Em meio ao aumento das tensões entre Estados Unidos e Venezuela, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou, nesta segunda-feira...

Revista Oeste|Do R7

Em meio ao aumento das tensões entre Estados Unidos e Venezuela, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou, nesta segunda-feira, 25, que o Cartel de los Soles não existe. A fala contraria acusações feitas por Washington desde os anos 1990.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.