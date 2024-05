Pfizer anuncia corte de custos após lucro recorde com vacinas A maior farmacêutica do mundo vai reduzir as despesas em US$ 1,5 bilhão. O anúncio vem após a Pfizer registrar um lucro recorde com...

Revista Oeste|Do R7 23/05/2024 - 14h03 (Atualizado em 23/05/2024 - 14h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share