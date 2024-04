Polícia do Equador recaptura líder da facção Los Lobos

A polícia do Equador prendeu, nesta segunda-feira, 22, um dos líderes da facção criminosa Los Lobos. Segundo o Ministério Público do país, Fabrício Colón Pico Suárez e outros criminosos que escaparam da prisão com ele em janeiro foram detidos em uma casa invadida na cidade de Puerto Quito. Também foram localizados celulares e armas no …

Leia a matéria completa no nosso parceiro Mundo: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.