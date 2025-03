Poluição do ar: cidades da Índia lideram; América Latina tem melhora Apesar de uma melhora em 2024, as cidades da Índia seguem na liderança do ranking mundial das metrópoles mais poluídas por partículas...

Apesar de uma melhora em 2024, as cidades da Índia seguem na liderança do ranking mundial das metrópoles mais poluídas por partículas finas. A ponta da classificação tem principalmente grandes centros urbanos do Paquistão, além da capital do Chade, N´Djamena, no centro-norte da África. Os dados integram relatório da empresa suíça IQAir, fabricante de um sensor de qualidade do ar usado internacionalmente.

