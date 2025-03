Revista Oeste |Do R7

Portugal: primeiro-ministro é derrubado, e país deve ter novas eleições O primeiro-ministro de Portugal, Luis Montenegro, sofreu uma derrota no Parlamento nesta terça-feira, 11 de março, ao perder uma moção...

O primeiro-ministro de Portugal, Luis Montenegro, sofreu uma derrota no Parlamento nesta terça-feira, 11 de março, ao perder uma moção de confiança. Com isso, seu governo, que estava no poder havia cerca de um ano, foi derrubado, e o país pode enfrentar eleições antecipadas.

Para mais detalhes sobre essa reviravolta política, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: