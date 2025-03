Prefeito de Istambul é preso, suspeito de corrupção e ligação com terrorismo Nesta quarta-feira, 19, a polícia da Turquia prendeu o prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, integrante do Partido Republicano do... Revista Oeste|Do R7 19/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 17h26 ) twitter

Recep Erdogan

Nesta quarta-feira, 19, a polícia da Turquia prendeu o prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, integrante do Partido Republicano do Povo. A ação faz parte de uma investigação judicial que alega o envolvimento do político, apontado como principal rival do presidente Recep Tayyip Erdogan para as próximas eleições do país, com corrupção e colaboração com grupos terroristas, especificamente a guerrilha curda.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa prisão que pode mudar o cenário político da Turquia!

