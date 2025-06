Presidente da Colômbia promete ‘caçar’ responsável por tentar assassinar rival político “Vamos caçar os responsáveis, estejam onde estiverem.” É o que declarou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, ao reagir ao atentado... Revista Oeste|Do R7 08/06/2025 - 11h55 (Atualizado em 08/06/2025 - 11h55 ) twitter

miguel uribe colômbia oposição atentado gustavo petro Revista Oeste - Internacional

“Vamos caçar os responsáveis, estejam onde estiverem.” É o que declarou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, ao reagir ao atentado contra o senador Miguel Uribe, baleado durante um evento público em Bogotá neste sábado, 7. O parlamentar, que havia anunciado sua pré-candidatura à Presidência, está internado em estado crítico depois de ser atingido por dois disparos nas costas.

Para mais detalhes sobre este grave incidente e as reações do governo colombiano, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

