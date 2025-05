Primeira-dama da França empurra rosto de Macron na saída de avião presidencial O presidente da França, Emmanuel Macron, desembarcou no Vietnã neste domingo, 25, para uma visita de Estado, mas o momento oficial... Revista Oeste|Do R7 26/05/2025 - 15h16 (Atualizado em 26/05/2025 - 15h16 ) twitter

O presidente francês, Emmanuel Macron, e a primeira-dama Brigitte Macron, chegando ao Vietnã Revista Oeste - Internacional

O presidente da França, Emmanuel Macron, desembarcou no Vietnã neste domingo, 25, para uma visita de Estado, mas o momento oficial foi ofuscado por uma cena constrangedora. Ao abrir-se a porta do avião presidencial em Hanói, capital do país asiático, câmeras registraram a primeira-dama francesa, Brigitte Macron, empurrando o rosto do marido com as mãos.

Para mais detalhes sobre este curioso episódio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

