Prisão do CEO do Telegram: Durov enfrenta novas acusações na França Mensagem do Telegram no X/Twitter classifica de 'absurdo' acusações contra a empresa e seu fundador, Pavel Durov | Foto: Reprodução... Revista Oeste|Do R7 26/08/2024 - 15h31 (Atualizado em 26/08/2024 - 15h31 )



Mensagem do Telegram sobre prisão do CEO da empresa, o franco-russo Pavel Durov

A Justiça da França prorrogou na noite deste último domingo, 25, a prisão do CEO e fundador do aplicativo Telegram, Pavel Durov. O executivo, de 39 anos, foi detido no sábado 24 no Aeroporto Le Bourget, em Paris.

