Putin elogia Elon Musk durante reunião com estudantes na Rússia: 'Pessoa rara' O presidente da Rússia, Vladimir Putin, elogiou o empresário Elon Musk durante uma reunião com estudantes da Universidade Técnica... Revista Oeste|Do R7 18/04/2025 - 07h05 (Atualizado em 18/04/2025 - 07h17 )

Musk Foguete Espaço

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, elogiou o empresário Elon Musk durante uma reunião com estudantes da Universidade Técnica Bauman. De acordo com a agência estatal russa de notícias Tass, Putin comparou Musk com o engenheiro Sergei Koroliov, responsável por diversos projetos espaciais da União Soviética durante a corrida espacial.

Para saber mais sobre essa interessante comparação e as declarações de Putin, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

