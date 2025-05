Putin retoma homenagens a Stalin: ditador ganha estátua e vira nome de aeroporto Uma nova estátua de Josef Stalin foi instalada no Metrô de Moscou. A inauguração do alto-relevo na Estação Taganskaya ocorreu no dia... Revista Oeste|Do R7 30/05/2025 - 09h17 (Atualizado em 30/05/2025 - 09h17 ) twitter

Putin faz revisionismo histórico para tentar apagar crueldade de Stálin Revista Oeste - Internacional

Uma nova estátua de Josef Stalin foi instalada no Metrô de Moscou. A inauguração do alto-relevo na Estação Taganskaya ocorreu no dia 15 de maio, durante as comemorações do 90º aniversário do metrô da cidade. Trata-se de uma réplica um monumento instalado nos anos 1950, mas destruído em 1965, que mostra quando o ditador é saudado por trabalhadores e cercado de crianças, que lhe oferecem flores.

Para entender melhor essa reabilitação da imagem de Stalin e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

