Rússia é suspeita de sabotar GPS de avião de líder da União Europeia

Uma pane no sistema GPS do avião que transportava Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, chamou atenção das autoridades...

Revista Oeste|Do R7

Vladimir Putin é presidente da Rússia desde 2000 | Foto: Divulgação/Kremlin Revista Oeste - Internacional

Uma pane no sistema GPS do avião que transportava Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, chamou atenção das autoridades da União Europeia no domingo 31, durante deslocamento para a Bulgária. A suspeita recai sobre interferência da Rússia, conforme relato de um porta-voz nesta segunda-feira, 1º.

