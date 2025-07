Rússia intensifica ofensiva com centenas de drones e mísseis contra cidades ucranianas

Revista Oeste |Do R7

Na noite desta sexta-feira, 11, para a madrugada deste sábado, 12, a Ucrânia enfrentou uma ofensiva russa de grande escala, com centenas de drones e mísseis lançados contra diversas cidades. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que foram disparados 597 drones e 26 mísseis, atingindo principalmente regiões do oeste ucraniano. Em Chernivtsi, cidade próxima à fronteira com a Romênia, ao menos duas pessoas morreram e cerca de 15 ficaram feridas.

