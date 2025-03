Tarifas de 25% dos EUA sobre aço e alumínio entram em vigor; Brasil será afetado Começam a valer nesta quarta-feira, 12, as tarifas impostas polo governo dos EUA de até 25% sobre as importações de aço e alumínio... Revista Oeste|Do R7 12/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 12/03/2025 - 10h26 ) twitter

Trump criou exceção às taxações impostas na última semana | Foto: Reprodução/Flickr

Começam a valer nesta quarta-feira, 12, as tarifas impostas polo governo dos EUA de até 25% sobre as importações de aço e alumínio, uma decisão do presidente Donald Trump com o objetivo de incentivar a produção interna e diminuir o déficit comercial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para entender todos os impactos dessa decisão.

