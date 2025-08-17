Terence Stamp, ator de Superman, morre aos 87 anos
O ator Terence Stamp, que interpretou o vilão General Zod em Superman, morreu aos 87 anos, neste domingo, 17. Indicado ao Oscar e...
O ator Terence Stamp, que interpretou o vilão General Zod em Superman, morreu aos 87 anos, neste domingo, 17.
O ator Terence Stamp, que interpretou o vilão General Zod em Superman, morreu aos 87 anos, neste domingo, 17.
Para mais detalhes sobre a vida e carreira de Terence Stamp, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.
Para mais detalhes sobre a vida e carreira de Terence Stamp, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.
Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:
Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: