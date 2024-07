Triatlo das Olimpíadas de Paris: Adiado pela Poluição do Rio Sena A prova masculina do triatlo dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 prevista para esta terça-feira foi adiada em razão do excesso de... Revista Oeste|Do R7 30/07/2024 - 07h43 (Atualizado em 30/07/2024 - 07h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A prova masculina do triatlo dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 prevista para esta terça-feira foi adiada em razão do excesso de poluição da água do Rio Sena.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Mundo: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Mundo: notícias e artigos - Revista Oeste



• Olímpiada de Paris: triatlo é adiado por causa da poluição Rio Sena

• Conselho Eleitoral da Venezuela acumula histórico de manobras contra a oposição

• Olimpíada: triatlo no Rio Sena pode ser cancelado por presença de coliformes fecais