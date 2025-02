Tribunal Internacional solicita prisão de líderes do Talibã por crimes contra mulheres O promotor do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, solicitou, nesta quinta-feira, 23, mandados de prisão para dois líderes...

O promotor do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, solicitou, nesta quinta-feira, 23, mandados de prisão para dois líderes do Talibã no Afeganistão, o que inclui o líder espiritual supremo Haibatullah Akhundzada. As acusações são de crimes contra a humanidade por discriminação sistemática e generalizada contra mulheres e meninas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante investigação.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: