Tribunal limita poder de Trump e suspende tarifas impostas por emergência econômica Uma decisão do Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos (EUA), com sede em Nova York, restringiu as prerrogativas do... Revista Oeste|Do R7 29/05/2025 - 09h36 (Atualizado em 29/05/2025 - 09h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma decisão do Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos (EUA), com sede em Nova York, restringiu as prerrogativas do presidente Donald Trump no uso de tarifas comerciais. O julgamento, concluído nesta quarta-feira, 28, determinou que o republicano agiu fora dos limites legais ao recorrer a leis emergenciais para impor sanções tarifárias contra países como China, México, Canadá e Brasil. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa decisão impactante! Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: Trump suspende emissão de vistos de estudo nos EUA

Elon Musk anuncia saída do governo Trump

Aliado de Trump ‘alerta’ Alexandre de Moraes