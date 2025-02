Trump: ‘A Era de Ouro da América começa hoje’ Os Estados Unidos entram, a partir de hoje, em sua Era de Ouro. É o que prometeu o novo presidente, o republicano Donald Trump, durante... Revista Oeste|Do R7 20/01/2025 - 20h27 (Atualizado em 20/01/2025 - 20h27 ) twitter

Os Estados Unidos entram, a partir de hoje, em sua Era de Ouro. É o que prometeu o novo presidente, o republicano Donald Trump, durante a cerimônia de sua posse no cargo nesta segunda-feira, 20. Por causa do frio intenso em Washington, o evento ocorreu dentro do Capitólio, embora a tradição preconize sua realização ao ar livre.

Para saber mais sobre as promessas e planos de Trump, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Internacional.

