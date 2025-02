Trump confirma aplicação de tarifas a produtos da União Europeia Depois de anunciar tarifas de 25% sobre importações do Canadá e do México, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou... Revista Oeste|Do R7 03/02/2025 - 13h47 (Atualizado em 03/02/2025 - 13h47 ) twitter

Trump afirmou que Biden ‘não agiu com a rapidez necessária’ para eliminar os terroristas | Foto: Reprodução/Redes sociais

Depois de anunciar tarifas de 25% sobre importações do Canadá e do México, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no último domingo, 2, que a aplicação de tarifas à União Europeia vai acontecer "definitivamente".

Para mais detalhes sobre essa importante decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

