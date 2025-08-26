Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Trump criminaliza queima da bandeira dos EUA; pena é 1 ano de prisão

O presidente norte-americano, Donald Trump, assinou, nesta segunda-feira, 25, uma ordem executiva para criminalizar a queima da bandeira...

Revista Oeste|Do R7

Revista Oeste - Internacional

O presidente norte-americano, Donald Trump, assinou, nesta segunda-feira, 25, uma ordem executiva para criminalizar a queima da bandeira dos Estados Unidos. O anúncio ocorreu durante coletiva na Casa Branca.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa decisão polêmica!

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.