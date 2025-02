Trump encerra aplicativo que permitia entrada de imigrantes nos EUA

Revista Oeste |Do R7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encerrou em seu primeiro dia de mandato o uso do aplicativo chamado CBP One. A ferramenta permitia que imigrantes entrassem legalmente no país.

